Нойер заявил, что без Тапаловича у «Баварии» не было бы успехов

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер обратился к Тони Тапаловичу, накануне отправленному в отставку с поста тренера вратарей мюнхенского клуба.

«Дорогой Тони, настал конец эпохи в «Баварии». Спустя 11 с половиной лет клуб покидает не только пионер современного вратарского дела, но, прежде всего, невероятный человек. Все знают, что наших успехов не случилось бы без тебя. И последнее, но не менее важное: ты сформировал меня и мой стиль игры. Ты вывел меня на другой уровень. Я буду по тебе скучать!» — написал Нойер в своих соцсетях.

42-летний Тапалович являлся тренером вратарей «Баварии» с 2011 года.

СМИ сообщали, что у Тапаловича были разногласия с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом.