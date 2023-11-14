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Нойер женился на 23-летней гандболистке Биссель

Руслан Минаев
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер женился на гандболистке Анике Биссель, сообщает Bild. По данным источника, свадьба прошла в узком кругу.

В своем профиле в соцсети 23-летняя немца сменила фамилию. Отмечается, что девушка беременна и ожидает ребенка весной.

В декабре 2022 года 37-летний Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23. 28 октября 2023 года голкипер дебютировал спустя 10 месяцев в матче 9-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0).

Мануэль Нойер
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