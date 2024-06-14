Нури Шахин стал главным тренером «Боруссии»

Турецкий специалист Нури Шахин стал главным тренером «Боруссии», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним турком рассчитано до лета 2027 года. Ранее команду покинул главный тренер Эдин Терзич.

«Для меня большая честь стать тренером «Боруссии». Я хотел бы поблагодарить всех ответственных лиц в клубе за оказанное мне доверие. Я действительно с нетерпением жду своей роли в Дортмунде. С первого дня мы будем делать все с большой энергией и страстью, чтобы добиться максимально возможного успеха», — сказал Шахин.

Шахин является воспитанником «Боруссии» и выступал за команду с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2018-й. В январе 2024 года Шахин стал помощником Терзича.