Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию» со следующего сезона

Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Эртан Сузгун.

По данным источника, Шахин вначале войдет в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит «шмелей».

Ранее сообщалось, что нападающий «Боруссии» Марко Ройс добивается ухода Терзича. Футболисты команды недовольны стилем игры при 41-летнем специалисте.

Терзич возглавляет «Боруссию» с лета 2022 года. После 16 туров дортмундцы с 27 очками занимают пятое место в бундеслиге.

35-летний Шахин в 2021 году завершил карьеру игрока и стал тренером «Антальяспора».