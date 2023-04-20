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Защитник «Баварии» Мазрауи: «Теперь мне кажется, что обо мне забыли, пусть это и громко звучит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи намекнул на свой уход из немецкой команды.

«Я пробился в стартовый состав в первой половине сезона, показал, на что способен, и вернулся после перикардита. Теперь мне кажется, что обо мне забыли, пусть это и громко звучит. Тухель пока здесь совсем недолго. Я думаю, что он хороший тренер. Он много разговаривает с игроками. Это хорошо. Мы с тренером обсудили мою точку зрения. Но это останется между нами. Я боец. Но если ситуация не изменится, то это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю. Но еще слишком рано говорить о том, что произойдет летом. Порой в футболе все происходит очень быстро», — приводит слова Мазрауи Bild.

25-летний защитник выступает за «Баварию» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за немецкую команду и отдал три результативные передачи.

Футбол
ФК Бавария
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