Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович

Возвращение голкипера Александра Нюбеля из «Монако» в «Баварию» может не состояться.

Как сообщает Bayern & Germany, 26-летний вратарь не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович. Однако «Бавария» не собирается увольнять Тапаловича.

Отмечается, что мюнхенцы по-прежнему поддерживает контакт с «Монако» по Нюбелю, но рассматривают и другие варианты.

«Бавария» хочет отозвать немецкого голкипера из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне он пропустил 33 гола в 23 матчах за монегасков, отыграв 6 встреч на ноль.