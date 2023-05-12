Объявлена символическая сборная сезона бундеслиги

Пресс-служба чемпионата Германии опубликовала символическую сборную турнира в этом сезоне.

Команда была выбрана голосованием болельщиков. В сборную попали 4 игрока дортмундской «Боруссии», 3 футболиста «Баварии», 2 игрока «Байера», а также представители «Вердера» и «Айнтрахта».

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия»).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия»), Маттейс Де Лигт («Бавария»), Джереми Фримпонг («Байер»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия»), Джамал Мусиала («Бавария»), Юлиан Брандт («Боруссия»).

Нападающие: Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Мусса Диаби («Байер»).