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Германия

Сегодня, 22:04

Объявлена символическая сборная сезона бундеслиги

Виктория Кравченко
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Пресс-служба чемпионата Германии опубликовала символическую сборную турнира в этом сезоне.

Команда была выбрана голосованием болельщиков. В сборную попали 4 игрока дортмундской «Боруссии», 3 футболиста «Баварии», 2 игрока «Байера», а также представители «Вердера» и «Айнтрахта».

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия»).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия»), Маттейс Де Лигт («Бавария»), Джереми Фримпонг («Байер»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия»), Джамал Мусиала («Бавария»), Юлиан Брандт («Боруссия»).

Нападающие: Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Мусса Диаби («Байер»).

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
Бундеслига
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