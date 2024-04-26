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Сегодня, 11:29

Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны

Сергей Разин
корреспондент
Стадион «Майнца».
Фото Global Look Press
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Возле домашнего стадиона «Майнца» была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, сообщает Sport1.

Снаряд будет обезврежен 26 апреля, из-за этого около 4600 жителей были вынуждены временно покинуть свои дома. Также «Майнц» перенес пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг.

«Майнц» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Столько же очков у «Бохума», который идет в зоне стыковых матчей. В следующем матче команда сыграет 28 апреля против «Кельна».

ФК Майнц
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