Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны

Возле домашнего стадиона «Майнца» была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, сообщает Sport1.

Снаряд будет обезврежен 26 апреля, из-за этого около 4600 жителей были вынуждены временно покинуть свои дома. Также «Майнц» перенес пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг.

«Майнц» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Столько же очков у «Бохума», который идет в зоне стыковых матчей. В следующем матче команда сыграет 28 апреля против «Кельна».