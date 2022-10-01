Оливер Кан — о победе над «Байером»: «Мы должны играть так в каждом матче»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Это был первый шаг в правильном направлении, но мы знаем, что нельзя забегать вперед. Мы должны играть так в каждом матче. Если так сделаем, я буду настроен оптимистично», — цитирует официальный сайт клуба Кана.

Благодаря победе над «Байером» команда Юлиана Нагельсмана прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге. «Бавария» занимает второе место с 15 очками. «Байер» — 16-й с 5 очками.