Оливер Кан раскритиковал Нойера за слова про увольнение тренера вратарей «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан критически отреагировал на слова вратаря команды Мануэля Нойера про увольнение Тони Тапаловича с поста тренера вратарей.

«То, что Мануэль сказал в этих интервью об увольнении Тапаловича, не соответствует ему, как капитану, и ценностям «Баварии»! К тому же его заявления звучат не вовремя, ведь впереди у нас очень важные матчи», — приводит Suddeutsche Zeitung слова Кана.

Сам Нойер в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.