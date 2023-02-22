Оливер Кан считает, что «Бавария» теряет слишком много очков

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о ситуации в турнирной таблице бундеслиги. Он считает, что мюнхенский клуб теряет слишком много очков.

«Мы потеряли слишком много очков в бундеслиге, с нами такого случаться не должно. Игроки должны показать, кто такая мюнхенская «Бавария».

Такой матч, как против «Униона» — идеальная сцена для того, чтобы доказать всем, что никто лучше «Баварии» не знает, что делать в такой ситуации", — цитирует Кана Bild.

«Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. У «Боруссии» и «Униона» также по 43 очка.