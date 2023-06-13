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Германия

Сегодня, 10:57

Ондуа прокомментировал свое будущее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гаэль Ондуа, полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна, прокомментировал свое будущее.

«Где я буду играть? Скоро вы все узнаете», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

После чемпионата мира Ондуа покинул «Ганновер». В текущем сезоне он провел только два матча в составе немецкого клуба.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Контракт с «Ганновером» у Ондуа истекает 30 июня и он может перейти в новый клуб бесплатно как свободный агент. Ранее 27-летний камерунец играл за датский «Вайле, махачкалинский «Анжи» и швейцарский «Серветт». Также в его активе один матч за ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gae-l-ondua-gde-ya-budu-igrat-skoro-vy-vse-uznaete/
Гаэль Ондуа
Футбол
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