Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:21

Орещук: «5 миллионов евро — хорошая цена за Азмуна, больше платить нет смысла»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал сильные качества форварда «Байера» Сердара Азмуна.

«Азмун — усиление для нашей РПЛ. Он пригодится не только «Зениту», но и воронежскому «Факелу», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА. Какова его реальная стоимость? 5 миллионов — хорошая цена. Больше платить нет смысла. Мы знаем его уровень. Возможно, у него не получилось в бундеслиге, потому что в него там не верили и конкуренция была большая. От травм тоже никто не застрахован. Здесь, в России, его не надо просматривать. Он качественный футболист, который может везде играть. Он может и в атаке сыграть, и в оттяжке. Может придержать мяч или открыться между линиями», — цитирует Орещука Legalbet.

Азмун стал игроком «Байера» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Зенит».

В августе появилась информация, что футболист может вернуться в петербургский клуб. По информации Sport24, «Зенит» планирует предложить немецкой команде 5 миллионов евро за переход нападающего. Однако, как отмечают иностранные СМИ, руководство «Байера» хочет заработать 10 миллионов евро на трансфере Азмуна.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-pyat-millionov-horoshaya-tcena-za-azmuna/
Роман Орещук
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
4
Обсудить
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хироки Ито близок к подписанию пятилетнего контракта с «Аяксом»