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Германия

Сегодня, 17:52

Орлов считает, что Лунев найдет новый клуб в Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах бывшего вратаря «Зенита» Андрей Лунева, который не имеет игровой практики в немецком «Байере».

«Лунев не убедил «Зенит», что он может быть лидером на вратарской позиции. Плюс у них были какие-то недомолвки по контракту. Так что не сложилось. Андрей шел в «Байер», чтобы конкурировать. Но конкуренция там сумасшедшая. Их вратарь — капитан команды. Но Андрей все равно пошел. Думаю, он найдет новый клуб именно в Германии. Может, не в Бундеслиге, а ниже классом. Как вратарь он может себя проявить. Данные у него были хорошие, но надо их развивать», — приводит слова Орлова Sport24.

31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-orlov-dumayu-lunev-naydet-novyy-klub-imenno-v-germanii-dannyye-u-nego-byli-khoroshiye-no-nado-ikh-razvivat

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Андрей Лунев
Футбол
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Геннадий Орлов
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