Орлов считает, что Лунев найдет новый клуб в Германии

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Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах бывшего вратаря «Зенита» Андрей Лунева, который не имеет игровой практики в немецком «Байере».
«Лунев не убедил «Зенит», что он может быть лидером на вратарской позиции. Плюс у них были какие-то недомолвки по контракту. Так что не сложилось. Андрей шел в «Байер», чтобы конкурировать. Но конкуренция там сумасшедшая. Их вратарь — капитан команды. Но Андрей все равно пошел. Думаю, он найдет новый клуб именно в Германии. Может, не в Бундеслиге, а ниже классом. Как вратарь он может себя проявить. Данные у него были хорошие, но надо их развивать», — приводит слова Орлова Sport24.
31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования