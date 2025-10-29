«Падерборн» и «Байер» сыграют в Кубке Германии 29 октября

«Падерборн» и «Байер» сыграют в 1/16 финала Кубка Германии в среду, 29 октября. Начало матча на «Бентелер-Арене» в Падерборне (Германия) — в 20.00 по московскому времени.

Кубок Германии. 1/16 финала.

29 октября, 20:00. Home Deluxe Arena (Падерборн)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Падерборн» — «Байер» можно в нашем матч-центре.

Трансляции матча Кубка Германии в прямом эфире в России не планируется.

«Падерборн» в первом раунде Кубка Германии-2025/26 обыграл «Викторию 1904» (3:1), а «Байер» — выиграл у «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).

В предыдущем розыгрыше Кубка Германии-2024/25 «Падерборн» вылетел в 1/16 финала после поражения от «Вердера» (0:1). «Байер» остановился в 1/2 финала после матча против «Арминии» (1:2).