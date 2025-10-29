«Байер» победил «Падерборн» в Кубке Германии, леверкузенцы забили трижды в дополнительное время

«Байер» на выезде обыграл «Падерборн» в матче второго раунда Кубка Германии — 1:1 (после д.в. 4:2).

У гостей голы забили Алекс Гримальдо, Джарелл Кванса, а также Ибрагим Маза и Алеиш Гарсия, которые отметились на 120+2-й и 120+4-й минутах. У хозяев отличились Стефано Марино и Свен Михель.

«Байер» вышел в 1/8 финала. Соперник леверкузенского клуба определится после жеребьевки.

Кубок Германии. 1/16 финала.

29 октября, 20:00. Home Deluxe Arena (Падерборн)

В других матчах «Штутгарт» победил «Майнц» (2:0), «Кайзерслаутерн» обыграл «Гройтер Фюрт» (1:0), «Магдебург» был сильнее «Иллертиссена» (3:0).

29 октября, 20:00. Mewa Arena (Майнц)

29 октября, 20:00. Vohlin-Stadion (Иллертиссен)