«Байер» победил «Падерборн» в Кубке Германии, леверкузенцы забили трижды в дополнительное время

29 октября, 22:45
«Байер» на выезде обыграл «Падерборн» в матче второго раунда Кубка Германии — 1:1 (после д.в. 4:2).
У гостей голы забили Алекс Гримальдо, Джарелл Кванса, а также Ибрагим Маза и Алеиш Гарсия, которые отметились на 120+2-й и 120+4-й минутах. У хозяев отличились Стефано Марино и Свен Михель.
«Байер» вышел в 1/8 финала. Соперник леверкузенского клуба определится после жеребьевки.
В других матчах «Штутгарт» победил «Майнц» (2:0), «Кайзерслаутерн» обыграл «Гройтер Фюрт» (1:0), «Магдебург» был сильнее «Иллертиссена» (3:0).