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Сегодня, 14:30

Паль Дардаи в третий раз возглавит «Герту», сменив Сандро Шварца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Герты» Паль Дардаи близок к возвращению в команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца уже проинформировали об уходе из «Герты». Ожидается, что о смене тренера будет объявлено 17 апреля.

Дардаи может возглавить «Герту» уже в третий раз. До этого он работал в команде с 2015 по 2019 годы, а затем вернулся в 2021 году.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).

Футбол
ФК Герта
Сандро Шварц
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