Паль Дардаи: «Я обязан сохранить «Герту» в бундеслиге»

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи прокомментировал свое назначение в немецкий клуб.

«Я обязан сохранить эту команду в лиге. Мы уже дважды доказали, что это более, чем возможно. Но на этот раз тяжелой работы недостаточно, нам нужно немного удачи. У нас все под контролем. Но команда на данный момент выглядит очень неуверенно. Нам всем нужны силы и позитивная энергия», — приводит слова Дардаи официальный сайт клуба.

47-летний венгр возглавил «Герту» уже в третий раз. До этого он работал в команде с 2015 по 2019 годы, а затем вернулся в 2021 году.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре команда разгромно проиграла «Шальке» (2:5).