Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:20

Паль Дардаи: «Я обязан сохранить «Герту» в бундеслиге»

Паль Дардаи высказался о назначении в «Герту»
Telegram Дзен

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи прокомментировал свое назначение в немецкий клуб.

«Я обязан сохранить эту команду в лиге. Мы уже дважды доказали, что это более, чем возможно. Но на этот раз тяжелой работы недостаточно, нам нужно немного удачи. У нас все под контролем. Но команда на данный момент выглядит очень неуверенно. Нам всем нужны силы и позитивная энергия», — приводит слова Дардаи официальный сайт клуба.

47-летний венгр возглавил «Герту» уже в третий раз. До этого он работал в команде с 2015 по 2019 годы, а затем вернулся в 2021 году.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре команда разгромно проиграла «Шальке» (2:5).

0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айнтрахт» может назначить тренера «Зальцбурга» Яйссле в случае ухода Гласнера

Скауты «Ньюкасла» следят за игрой полузащитника «Байера» Виртца