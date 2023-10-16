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Германия

Сегодня, 20:56

Папастатопулос может продолжить карьеру в «Баварии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник Сократис Папастатопулос может перейти в «Баварию», сообщает Sky Sports.

По информации источника, греческий футболист решил отказаться от предложения «Бетиса», поскольку надеется, что его подпишет «Бавария». Отмечается, что защитник знает о травме Дайо Упамекано и желании мюнхенского клуба усилить оборонительную линию.

Ожидается, что в немецком клубе примут решение на этой неделе.

Последним клубом Папастатопулоса был «Олимпиакос», который он покинул в связи с истечением контракта. До этого игрок выступал за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».

Сократис Папастатопулос
Футбол
ФК Бавария
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