Папастатопулос может продолжить карьеру в «Баварии»

Защитник Сократис Папастатопулос может перейти в «Баварию», сообщает Sky Sports.

По информации источника, греческий футболист решил отказаться от предложения «Бетиса», поскольку надеется, что его подпишет «Бавария». Отмечается, что защитник знает о травме Дайо Упамекано и желании мюнхенского клуба усилить оборонительную линию.

Ожидается, что в немецком клубе примут решение на этой неделе.

Последним клубом Папастатопулоса был «Олимпиакос», который он покинул в связи с истечением контракта. До этого игрок выступал за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».