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Сегодня, 08:17

Павар не уверен, хочет ли остаться в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заявил, что пока не готов обсуждать свой новый контракт с клубом.

Соглашение 27-летнего футболиста истекает в июне 2024 года. На игрока претендуют «Барселона» и «Интер».

«Сейчас я не веду переговоров с клубом о продлении контракта. Мы полностью сосредоточены на выполнении наших целей на текущий сезон. Я стараюсь сделать все, чтобы быть максимально полезным для команды, помогать выигрывать трофеи. Что будет дальше, увидим летом», — сказал Павар Telefoot.

В этом сезоне защитник провел 23 матча за команду, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
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