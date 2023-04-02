Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсманну

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заявил, что посвятил победу в матче бундеслиги над «Боруссией» из Дортмунда (4:2) экс-тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну.

«Мы в команде сильно удивились увольнению Нагельсмана и его помощников. Хочу посвятить эту победу им. Это футбол и не игроки принимают подобные решения», — цитирует игрока Bayern & Germany.

24 марта «Бавария» уволила Нагельсманна и пригласила на его место Томаса Тухеля.