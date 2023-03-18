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Сегодня, 09:00

Павар рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте. Сообщалось, что 26-летний футболист может сменить команду летом.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помогать команде своими выступлениями. Я хочу завоевать с клубом как можно больше трофеев. Новый контракт? Мы обсудим это с руководством летом», — цитирует Павара журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

В последнем туре бундеслиги Павар отметился дублем против «Аугсбурга». В активе француза три гола и один ассист в чемпионате.

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Бенжамен Павар
ФК Бавария
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