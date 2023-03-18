Павар рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Баварией»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте. Сообщалось, что 26-летний футболист может сменить команду летом.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помогать команде своими выступлениями. Я хочу завоевать с клубом как можно больше трофеев. Новый контракт? Мы обсудим это с руководством летом», — цитирует Павара журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

В последнем туре бундеслиги Павар отметился дублем против «Аугсбурга». В активе француза три гола и один ассист в чемпионате.