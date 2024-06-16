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Сегодня, 11:55

Павлович прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Баварии» Александар Павлович рассказал, что думает о продлении контракта с немецким клубом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

«К сожалению, тонзиллит лишил меня возможности сыграть в домашнем чемпионате Европы, что очень разочаровывает, но я очень рад продлить свой контракт с «Баварией» до 2029 года. Это показывает, что клуб доверяет мне, и я рад оправдать это доверие», — цитирует Павловича пресс-служба.

Он заявил, что счастлив и благодарен «Баварии» и готов завоевывать трофеи вместе с командой.

Сегодня, 16 июня, «Бавария» объявила о продлении контракта с 20-летним полузащитником.

Александр Павлович
ФК Бавария
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«Бавария» продлила контракт с хавбеком Павловичем до 2029 года