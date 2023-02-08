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Германия

Сегодня, 16:33

Пеллегрино Матараццо стал новым главным тренером «Хоффенхайма»

Мария Гусева
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«Хоффенхайм» на официальном сайте объявил о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера клуба.

Контракт с 45-летним американским специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года. В понедельник, 6 февраля, с поста главного тренера «Хоффенхайма» был уволен Андре Брайтенрайтер.

Матараццо уже работал в структуре «Хоффенхайма», он возглавлял одну из молодежных команд, а также был ассистентом главного тренера. С 2019 по 2022 год специалист возглавлял «Штутгарт».

«Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 19 очков в 19 матчах.

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