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Германия

20 марта, 19:03

Почетный президент «Баварии» Хенесс — о Хаби Алонсо: «Он доказал, что может быть тренером для больших команд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал возможное приглашение в клуб главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

«Он доказал, что может быть тренером для очень больших команд. Но назначить его будет непросто, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал» «Байер», а также «Бавария», — приводит слова Хенесса ran.de.

42-летний испанец возглавляет «Байер» с октября 2022 года. После 26 туров леверкузенцы с 70 очками лидируют в бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков.

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
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