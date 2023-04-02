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Сегодня, 17:00

Почетный президент «Баварии» объяснил, почему клуб уволил Нагельсманна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юлиан Нагельсман.
Фото Reuters
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс связал увольнение Юлиана Нагельсманна с лыжным отпуском, в который специалист отправился после поражения от «Байера» (1-2) в 25-м туре бундеслиги.

«Нагельсманну не следовало отправляться в лыжный отпуск после поражения в Леверкузене. Если бы он остался в Мюнхене, с ним бы встретились и поговорили в понедельник или вторник. И кто знает, что случилось бы тогда?» — приводит слова Хенесса Kicker.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года. 24 марта клуб объявил о его увольнении. Мюнхенцев возглавил экс-тренер «Челси» Томас Тухель. В дебютном матче под его руководством мюнхенцы в 26-м туре бундеслиги обыграли «Боруссию» из Дортмунда - 4:2.

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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