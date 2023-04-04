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Сегодня, 08:44

Полузащитник «Айнтрахта» Камада хочет перейти в клуб из ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада близок к тому, чтобы покинуть «Айнтрахт» по окончании сезона свободным агентом, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, руководство клуба ждет окончательного решения 26-летнего игрока на этой неделе. При этом Камада не контактировал с дортмундской «Боруссией», так как предпочитает перебраться в ла лигу. Им интересуются «Барселона» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Челси» и «МЮ» тоже интересуются японским футболистом, а «Боруссия» достигла устного соглашения о заключении 5-летнего соглашения с полузащитником.

Действующий контракт Камады с «Айнтрахтом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 36 матчей за «Айнтрахт», забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Флориан Плеттенберг
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетико
ФК Барселона
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