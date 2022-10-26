Полузащитник «Баварии» Мусиала назвал Месси своим кумиром

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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси своим кумиром.
«Мой кумир? Снова назову Месси. Он забил столько голов, выиграл столько трофеев... И он никогда не менялся — оставался верным своим принципам и образу жизни. Для себя я хочу того же», — приводит слова Мусиалы As.
19-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. В составе команды Мусиала уже дважды выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны, а также один раз Суперкубок УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования