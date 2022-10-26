Полузащитник «Баварии» Мусиала назвал Месси своим кумиром

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси своим кумиром.

«Мой кумир? Снова назову Месси. Он забил столько голов, выиграл столько трофеев... И он никогда не менялся — оставался верным своим принципам и образу жизни. Для себя я хочу того же», — приводит слова Мусиалы As.

19-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. В составе команды Мусиала уже дважды выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны, а также один раз Суперкубок УЕФА.