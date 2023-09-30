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Киммих: «Я думаю, что ничья с «Лейпцигом» была справедливым результатом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Германии.

«Я раздосадован тем, как мы пропустили голы — после вбрасывания и после углового, который не был угловым. В первом тайме мы не смогли вернуться в игру. Во втором тайме мы показали, что хотим переломить ситуацию. В концовке у нас был шанс выиграть матч благодаря голу Шупо-Мотинга. Я думаю, что ничья была справедливым результатом», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».

Джошуа Киммих
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом», отыгравшись с 0:2