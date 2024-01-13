Киммих журналистам об интересе «ПСЖ»: «Обсудим это с «Баварией», а не с вами»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

9 января L'Equipe сообщал, что в услугах 28-летнего немца всерьез заинтересован «ПСЖ».

«Я сосредоточен на «Баварии». Для меня этот [переход в «ПСЖ»] вообще не был темой зимой. Думаю, в какой-то момент клуб [«Бавария»] обратится ко мне и мы поговорим. Мы обсудим это друг с другом, а не с вами [журналистами]», — цитирует слова Киммиха Bayern & Germany.

Хавбек в этом сезоне провел за «Баварию» 21 матч, забил 1 гол и отдал 6 результативных пасов.

Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.