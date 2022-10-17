Полузащитник «Баварии» Лерой Сане получил травму в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» (5:0). Он был заменен на 76-й минуте матча.

Как сообщила пресс-служба мюнхенцев, у 26-летнего немца диагностировано повреждение задней поверхности бедра. По данным Bild, игрок пропустит около трех недель, что позволяет игроку сборной Германии успеть восстановиться к началу чемпионата мира-2022 в Катаре. Турнир стартует 20 ноября.

В этом сезоне Сане провел за «Баварию» 16 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.