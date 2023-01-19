Мусиала: «Всегда было интересно наблюдать за игрой Месси и Неймара»

Сегодня, 16:51
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кто из футболистов был его кумиром.
«В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они уходили в обводку, и всегда было интересно наблюдать за их игрой», — цитирует пресс-служба бундеслиги Мусиалу.
Мусиала дебютировал в основном составе «Баварии» в июне 2020 года. Срок действующего контракта 19-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования