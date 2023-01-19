Мусиала: «Всегда было интересно наблюдать за игрой Месси и Неймара»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кто из футболистов был его кумиром.

«В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они уходили в обводку, и всегда было интересно наблюдать за их игрой», — цитирует пресс-служба бундеслиги Мусиалу.

Мусиала дебютировал в основном составе «Баварии» в июне 2020 года. Срок действующего контракта 19-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.