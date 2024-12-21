Киммих о разгромной победе над «Лейпцигом»: «Баварии» было важно отреагировать на поражение от «Майнца»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил важность победы над «Лейпцигом» в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Игра прошла 20 декабря в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. 29-летний Киммих отметился голом в этом матче.

«Это было, безусловно, хорошее выступление. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть. И в итоге мы одержали убедительную победу. Тренер показывает нам пример, и мы, игроки, тоже понимали, что против «Майнца» была худшая игра в сезоне. Было крайне важно отреагировать на это поражение», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Киммиха.

«Бавария» набрала 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Лейпциг» располагается на четвертой строчке с 27 баллами.

Следующий матч команда Венсана Компани проведет против «Боруссии», а «красные быки» сыграют с «Вердером».