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13 апреля, 13:47

Киммих: «Раздражает, что «Бавария» всегда лучшая команда на поле, но это не отражается на результатах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал последние результаты команды. В бундеслиге мюнхенцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2), а в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли «Интеру» (1:2).

«Больше всего меня сейчас раздражает то, что мы почти всегда лучшая команда [на поле], но это не отражается на результатах. Мы должны быть более зрелыми и эффективными. Мы прикладываем огромные усилия, создаем много хороших моментов, но не используем их», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

30-летний Киммих в этом сезоне сыграл за «Баварию» 44 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 11 результативных передач.

Следующую игру мюнхенцы проведут 16 апреля против «Интера» в Лиге чемпионов.

Источник: Bayern & Germany
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Йозуа Киммих
ФК Бавария
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