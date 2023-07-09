Джака — о переходе в «Байер»: «После семи лет в «Арсенале» пришло время для чего-то нового»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака объяснил свой уход из «Арсенала».

«Повсюду ходили слухи, что моя жена больше не счастлива в Англии. Это совсем не так. Дело в том, что как человек я всегда заинтересован в новых вызовах. После семи лет пришло время для чего-то совершенно нового. Лига не новая, но клуб — новый. Во время переговоров я почувствовал, что долгосрочный проект в Леверкузене имеет смысл и что он на 100 процентов соответствует мне», — приводит слова игрока Sky Sports.

30-летний футболист подписал контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что «Байер» заплатил за него 25 миллионов евро.

Джака играл за «Арсенал» с 2016 года. Он провел 297 матчей за «канониров», забил 23 мяча и отдал 29 голевых передач.