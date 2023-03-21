Полузащитник «Байера» Виртц отреагировал на интерес «Барселоны»

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Я только что прочитал об этом, я хочу сосредоточиться на Леверкузене и добиться успеха здесь. Сейчас я не смотрю в будущее», — цитирует Виртца Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что на 19-летнего хавбека «Байера» претендуют «Барселона» и «Бавария».

В текущем сезоне Виртц провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Он пропустил всю первую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.