Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

15 января, 22:43

Беллингем получил предварительное предложение от «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем получил предварительное предложение от «Реала», сообщает Marca.

19-летний Беллингем в устной форме получил информацию о сроке предлагаемого контракта и величине заработной платы.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб готов платить игроку сборной Англии 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 1
Барселона 3
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Женщина пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В контракт Мукоко с «Боруссией» может быть включен пункт о переходе в «Барселону»

Алонсо: «Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи»