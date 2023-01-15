Беллингем получил предварительное предложение от «Реала»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем получил предварительное предложение от «Реала», сообщает Marca.

19-летний Беллингем в устной форме получил информацию о сроке предлагаемого контракта и величине заработной платы.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб готов платить игроку сборной Англии 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.