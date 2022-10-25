Беллингем: «Увидел, как могу сделать «Боруссию» лучше и как клуб может улучшить меня»

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Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о решении перейти в дортмундский клуб.
«Все дело было в послужном списке клуба, в котором много молодых игроков. У меня было достаточно времени на раздумья из-за локдауна. Было тяжело, так как я знал, что мне предстояло принять действительно важное решение. Много времени на принятие решения — это и очень хорошо, и очень плохо. Чемпионат Германии стартовал на несколько недель раньше английского, и я получил возможность последить за командой. Увидел, как именно могу сделать «Боруссию» лучше и как «Боруссия» может улучшить меня. И я подумал: «Да, здесь у меня будет хорошая возможность», — цитирует пресс-служба УЕФА Беллингема.
19-летний англичанин перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году. Срок действующего соглашения игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.
В текущем сезоне Беллингем провел в составе «Боруссии» 17 матчей, забив 8 мячей и отдав 2 результативные передачи во всех турнирах.
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Основные источники исследования