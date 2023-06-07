Беллингем — четвертый тинейджер, за трансфер которого заплатили 100 и более миллионов евро

«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе полузащитника Джуда Беллингема в «Реал».

По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 103 миллиона евро плюс бонусы. 19-летний англичанин стал четвертым тинейджером, за переход которого заплатили 100 и более миллионов евро.

Беллингем присоединился к Жоау Феликсу (в 19 лет перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 миллионов евро в 2019 году), Усману Дембеле (в 19 лет перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» за 140 миллионов евро в 2017 году) и Килиану Мбаппе (в 19 лет перешел из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов евро в 2018-м).

В минувшем сезоне Беллингем провел 42 матча за «Боруссию», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.