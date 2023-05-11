Полузащитник Дауд летом покинут дортмундскую «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд может перейти в команду АПЛ в качестве свободного агента.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний игрок скоро примет окончательное решение о своем будущем клубе. Клубы АПЛ выглядят наиболее вероятным местом продолжения карьеры. Также к полузащитнику есть интерес из серии А.

Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» в качестве свободного агента. Его контракт истекает летом 2023.

Немецкий футболист выступает за дортмундский клуб с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Всего на счету полузащитника 141 матч за «Боруссию», 5 голов и 17 ассистов.