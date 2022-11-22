Ольмо хотел бы перейти из «Лейпцига» в «Барселону»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо хотел бы вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Футболист подчеркнул, что хотел бы играть под руководством Хави . Также Ольмео подчеркнул, что у него остались теплые воспоминания о периоде в академии «Барселоны».

В сезоне-2022/2023 Дани Ольмо провел за «Лейпциг» 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего испанца в 40 миллионов евро.