Ольмо хотел бы перейти из «Лейпцига» в «Барселону»

22 ноября, 18:19
Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо хотел бы вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
Футболист подчеркнул, что хотел бы играть под руководством Хави . Также Ольмео подчеркнул, что у него остались теплые воспоминания о периоде в академии «Барселоны».
В сезоне-2022/2023 Дани Ольмо провел за «Лейпциг» 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативных паса.
Портал Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего испанца в 40 миллионов евро.
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Основные источники исследования