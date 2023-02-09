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Сегодня, 10:59

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Беллингем отклонил предложения от «Челси» и «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался от перехода в «Челси» и «ПСЖ», сообщает Sport1.de.

По информации источника, футболист пока не определился, где он хочет продолжить карьеру, но уверен, что не желает переезжать в чемпионат Франции. Также игрок отказал «Челси» из-за неопределенного будущего команды из-за перестройки.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Джуд Беллингем
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