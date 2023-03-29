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Сегодня, 20:27

Беллингем поднялся на третье место в списке самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Руслан Минаев
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поднялся на третье место в списке самых дорогих игроков мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость 19-летнего хавбека выросла на 10 миллионов и составляет 120 миллионов евро.

В тройку самых дорогих игроков мира входят форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн (170 миллионов евро) и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (180 миллионов).

В пятерку входят вингер «Реала» Винисиус Жуниор (120 миллионов) и хавбек «Баварии» Джамал Мусиала (110 миллионов).

Также Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков не старше 21 года по версии ESPN.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
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