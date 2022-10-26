Беллингем может остаться в «Боруссии» из Дортмунда на следующий сезон

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может остаться в Дортмунде на сезон-2023/2024, написал журналист Sky Sports Кевин Хэтчард.

Футболист полагает, что ему на пользу может пойти еще один сезон в составе немецкого клуба, где он является одним из ведущих игроков.

19-летний англичанин перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году. Срок действующего соглашения игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел в составе «Боруссии» 17 матчей, забив 8 мячей и отдав 2 результативные передачи во всех турнирах.