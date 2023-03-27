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Сегодня, 17:50

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Коне отреагировал на интерес со стороны «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Ману Коне прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Интерес «ПСЖ»? Вы знаете, что я парижанин, я родился и учился здесь. Есть логическая связь. Но это не имеет значения. Я просто хочу играть. Если мне придется уйти, в первую очередь я буду думать о том, чтобы выходить на поле», — приводит слова Коне Le Parisien.

Коне выступает за гладбахскую «Боруссию» с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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