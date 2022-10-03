Полузащитник «Лейпцига» Лаймер отказался продлевать контракт с клубом

Сегодня, 16:10
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер отказался продлевать контракт с клубом. 25-летний австриец отклонил предложение «быков» о новом соглашении, сообщает Bild.
Отметим, что летом футболист мог перейти в «Баварию» или «Ливерпуль», но «Лейпциг» не захотел отпускать игрока.
Также появилась информация, что «Бавария» уже достигла соглашения с Лаймером насчет трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом.
В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.