Полузащитник «Лейпцига» Лаймер отказался продлевать контракт с клубом

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер отказался продлевать контракт с клубом. 25-летний австриец отклонил предложение «быков» о новом соглашении, сообщает Bild.

Отметим, что летом футболист мог перейти в «Баварию» или «Ливерпуль», но «Лейпциг» не захотел отпускать игрока.

Также появилась информация, что «Бавария» уже достигла соглашения с Лаймером насчет трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом.

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.