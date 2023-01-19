Полузащитник «Лейпцига» Лаймер подписал представительный контракт с «Баварией»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер подписал представительный контракт с «Баварией», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Австриец станет игроком мюнхенского клуба 1 июля. О сделке может быть объявлено до конца января.

Контракт 25-летнего австрийца с «Лейпцигом» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость — 28 миллионов евро.

Лаймер выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года. Он провел за «быков «167 матчей, в которых записал на свой счет 11 голов и 18 результативных передач на партнеров.