Полузащитник «Лейпцига» Лаймер подписал представительный контракт с «Баварией»

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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер подписал представительный контракт с «Баварией», пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Австриец станет игроком мюнхенского клуба 1 июля. О сделке может быть объявлено до конца января.
Контракт 25-летнего австрийца с «Лейпцигом» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость — 28 миллионов евро.
Лаймер выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года. Он провел за «быков «167 матчей, в которых записал на свой счет 11 голов и 18 результативных передач на партнеров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования