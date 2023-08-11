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Германия

Сегодня, 09:46

Полузащитник ПСВ Сангаре может продолжить карьеру в «Баварии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в полузащитнике ПСВ Ибраиме Сангаре, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, Сангаре заинтересован в переходе в «Баварию», а главный тренер немецкого клуба Томас Тухель высоко оценивает качества игрока. Отмечается, что в контракте игрока с ПСВ прописана опция выкупа футболиста за 37 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Сангаре провел за ПСВ два матча и забил один мяч. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a7128674085293521106-le-bayern-munich-lorgne-ibrahim-sangare
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