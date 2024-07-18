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Сегодня, 00:23

Полузащитник сборной Японии задержан по подозрению в групповом изнасиловании

Евгений Козинов
Корреспондент
Кайсю Сано.
Фото AFP
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Полузащитник сборной Японии и «Майнца» Кайсю Сано был задержан полицией Токио по подозрению в групповом изнасиловании, сообщает Kyodo.

23-летний японец, который недавно подписал четырехлетний контракт с «Майнцем», и двое его знакомых были задержаны 14 июля после заявления 30-летней женщины, которая обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии.

Немецкий клуб выступил с официальным заявлением, отметив, что в «Майнце» удивлены новостями о задержании новичка. Футболист должен был присоединиться к своей новой команде в воскресенье, 21 июля.

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ФК Майнц
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