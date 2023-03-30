Полузащитника «Гамбурга» Вушковича дисквалифицировали на два года за употребление допинга

Полузащитник «Гамбурга» Марио Вушкович дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

В крови 21-летнего хорвата был обнаружен эритропоэтин. Вушковича отстранили в ноябре 2022 года, когда в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество, поэтому его дисквалификация завершится 14 ноября 2024 года.

Полузащитник перебрался в «Гамбург» прошлым летом из «Хайдука». Он успел провести за немецкий клуб 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.